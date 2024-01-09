Новый иранский дрон может иметь небольшую боевую часть, отметил спикер командования Воздушных сил украинской армии.

В Воздушных силах пока не подтверждают, что россияне применили против Украины новый беспилотник-камикадзе Shahed-238 с реактивным двигателем.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат по просьбе ведущего подтвердить или опровергнуть информацию о сбитии в небе над нашей страной такого "усовершенствованного" дрона-камикадзе. "Как мы можем подтвердить, если мы его не находим? Кто нашел - пусть подтверждает, показывает, рассказывает... Мы с вами обсуждали, что показал Иран 236 "Шахед" черненького цвета, то после этой демонстрации оккупанты начали обычные "Шахеды" тоже перекрашивать в черный цвет", - прокомментировал спикер.

В то же время он рассказал об отличии "Шахеда" с реактивным двигателем от обычного. "Это получается такая миникрилатая ракета. Запас боевой части там не может быть большой на этом "Шахеде". Потому что реактивный двигатель и, соответственно, сам по себе должен потреблять много топлива, и полезная нагрузка на этот "Шахед" будет существенно уменьшена. Поэтому там боевая часть небольшая. Скорость, конечно, будет увеличена", - сказал Игнат.

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Как сообщал УНИАН, военный эксперт в области связи Сергей Флеш в своем Telegram-канале 8 января написал, что украинская противовоздушная оборона сбила первый ударный дрон Shahed-238 с китайским реактивным двигателем.

"Долетел до середины страны. Шел со скоростью более 500 км/ч. Не думал, что они так быстро появятся у нас. Недавно его Иран впервые показал на выставке", - добавил он.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец предполагает, что Россия могла получить ограниченное количество иранских реактивных БПЛА Shahed-238.

В ноябре 2023 года новый БПЛА Shahed-238 представили на выставке Корпуса стражей исламской революции. Отмечалось, что он быстрее по сравнению с предыдущими моделями дронов, а также имеет черную окраску.

В украинских Воздушных силах ранее отмечали, что такой дрон станет более сложной для обнаружения целью из-за реактивного двигателя, "разного радиолокационного наведения" и черного цвета.

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