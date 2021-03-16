Активисты предупреждают, что Британия рискует начать "новую гонку ядерных вооружений" в то время, когда мир пытается выйти из пандемии.

Великобритания снимает лимит на количество ядерных боеголовок Trident, которые она может накопить, более чем на 40%, заканчивая 30 лет постепенного разоружения со времени распада Советского Союза.

Соответствующее объявление должен сделать премьер Британии Борис Джонсон во вторник, сообщает The Guardian.

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Информация о возросшем лимите со 180 до 260 боеголовок содержится в копии интегрированного обзора обороны и внешней политики, пишет Guardian. Документ открывает путь к противоречивому перевооружению в размере 10 млрд фунтов стерлингов в ответ на угрозы со стороны России и Китая.

Обзор также предупреждает о "реалистичной возможности" того, что террористическая группа "осуществит успешную ХБРЯ [химическую, биологическую, радиологическую или ядерную] атаку до 2030 года", хотя для подтверждения этой оценки существует немного дополнительных деталей.

Документ включает личное обязательство Джонсона восстановить расходы на иностранную помощь до 0,7% национального дохода, "когда позволит фискальная ситуация", после жестокой критики сокращение помощи Йемену и другим странам.

В 100-страничном документе отмечается, что увеличение количества ядерных боеголовок является "признанием меняющейся среды безопасности", а также "развитого спектра технологических и доктринальных угроз".

Активисты предупреждают, что Британия рискует начать "новую гонку ядерных вооружений" в то время, когда мир пытается выйти из пандемии.

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Автор: Виктория Гордиенко