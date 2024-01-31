Эксперты указали, что у России, вероятно, трудности с производством ракет "Калибр" из-за санкций.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российская оборонно-промышленная база может производить не менее 100 основных боевых танков в месяц. Таким образом, в РФ способны восполнить потери на поле боя.

Аналитики Института изучения войны отметили, что это позволит российским войскам продолжать операции в текущем темпе "в обозримом будущем".

"Уралвагонзавод", единственный производитель танков в России, по данным на март 2023 года, производил 20 танков в месяц. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в марте 2023 года заявил, что в 2023 году российский ОПК сможет производить 1500 основных боевых танков, что предполагает средний объем производства 125 танков в месяц.

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30 января Минобороны РФ заявило, что российское предприятие ОПК "Новатор" выполнило гособоронзаказ на крылатые ракеты "Калибр" и баллистические ракеты "Искандер" в 2023 году. Генеральный директор "Новатора" Фарид Абдрахманов доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что предприятие выполнило гособоронзаказ за счет перехода на круглосуточное производство и создания трехсменного графика на всех своих заводах. Он заявил, что "Новатор" уже выполнил 17% гособоронзаказа на 2024 год.

Заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий 15 января заявил, что российские войска не используют крылатые ракеты "Калибр" для ударов по Украине с середины сентября 2023 года, вероятно, для создания ракетного резерва, и что у России, вероятно, трудности с производством этих ракет, поскольку для них требуется много иностранных компонентов, которые находятся под санкциями.

Потери России в Украине - последние новости

Украинские военные каждый день уничтожают как личный состав, так и военную технику. Так, по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 30 января защитники Украины превратили в металоллом 6300 танков, а за сутки 29 января бойцы ВСУ уничтожили 10 таких боевых машин.

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