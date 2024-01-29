Российскую технику вывел из строя дрон.

Темный дым - верный признак того, что танк армии Российской Федерации "приехал" к конечному пункту своего существования.

Так считает армия Украины, продемонстрировав наглядный ролик уничтожения техники РФ дроном. Кадры удара опубликовал СтартКом ВСУ.

На ролике показана работа штурмового батальона "Айдар" на одном из участков фронта Украины.

"Темный дым - верный признак того, что танк оккупантов уже "приехал"", - прокомментировали в ведомстве.

РФ способна замещать потери бронетехники - британская разведка

На фоне усилий армии Украины в ежедневном уничтожении техники и личностного состава армии врага, о которых официально отчитывается утром и вечером Генштаб ВСУ, есть тревожные новости от разведки Британии.

В своем сегодняшнем отчете она утверждает, что Россия, вероятно, способна замещать потери в бронетехнике на украинском фронте для продолжения наступления. Разведка Британии подсчитала, что за интервал февраль 2022 года - январь 2024 года Россия потеряла в Украине около 2 тысяч 600 основных боевых танков.

В то же время она способна за месяц делать не менее 100 единиц танков. Это позволяет делать предположения касательно будущей способности РФ в наступлениях, говорят там.

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