Россия больше озабочена той западной военной помощью, которая может оказать влияние на конкретные российские военные операции в Украине.

Москва продолжает выборочно реагировать на предоставление Украине военной помощи. Почти без ответа российские официальные лица и пропагандисты оставили факт передачи Украине тяжелого наступательного вооружения на 3 миллиарда долларов от США.

Как пишет Институт изучения войны, это еще раз подчеркнуло, что Кремль и российское информационное пространство выборочно выбирают, когда изображать западную военную помощь как эскалацию.

Россия больше озабочена той западной военной помощью, которая может оказать влияние на конкретные российские военные операции в Украине, например передачи Украине современных ПРО от российских ракет.

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Аналитики отмечают, что Кремль продолжит волноваться исключительно этой стороной помощи, а не, например, "красными линиями", связанными с потенциальными ударами по самой России.

Помощь США Украине

Напомним, немного ранее в Белом доме официально объявили о выделении Украине нового пакета помощи на сумму $3 млрд. На эту сумму Киеву будут выделены боеприпасы и оружие из запасов Министерства обороны. Еще $225 млн будут направлены на финансирование долгосрочного потенциала и модернизации ВСУ.

Также вчера стало известно, что Германия поставит Украине дополнительную батарею комплексов Patriot. А позже спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт сообщил, что эта поставка запланирована на первый квартал этого года.

О поставке Украине этого вооружения договорились США и Германия, по итогу переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца.

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