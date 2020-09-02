В Германии начались заводский испытания головной дизель-электрической субмарины проекта 218SG, построенной по заказу Сингапура. Судно получило название «Непобедимый» (Invincible).
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Как сообщает Navy recognition, судно стало первым в серии из четырех кораблей, которые создаются на верфи Kieler Werft (холдинг ThyssenKrupp Marine Systems) в немецком Киле.
В ThyssenKrupp отмечают, что старт испытаний стал важной вехой в продвижении программы по созданию субмарин для ВМФ Сингапура. Новые подлодки призваны заменить старые субмарины класса Archer и Challenger.
Водоизмещение кораблей проекта 218SG достигает 2000 тонн. Длина судна – 70 м, ширина – 6,3 м. Корабли оснащены продвинутой силовой установкой и могут развивать под водой скорость в более чем 15 узлов. Вооружение составляют восемь торпедных аппаратов, экипаж судна - 28 человек.
Ожидается, что первая подлодка поступит в распоряжение ВМС Сингапура в 2021 году.
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