Это многоцелевая платформа, предназначенная для размещения широкого спектра тяжелых полезных нагрузок.

Компания General Dynamics European Land Systems - MOWAG (швейцарское отделение американской корпорации General Dynamics) показала новую версию хорошо известного семейства колесных бронированных машин Piranha, которая получила название Piranha Heavy Mission Carrier (HMC). Об этом сообщает официальный сайт General Dynamics European Land Systems.

Машина получила колесную формулу 10х10, которую эксперты назвали "уникальной" для современных образцов такого класса. Отметим, что в 90-е MOWAG уже создавал машины с такой компоновкой, однако тогда речь шла о немногочисленных образцах специального назначения, в частности командно-штабной машине и носителе РЛС.

Как сообщается, новая Piranha представляет собой многоцелевую платформу для размещения широкого спектра тяжелых полезных нагрузок, в том числе в контейнеризированном исполнении.

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Некоторые источники говорят, что новинку создали на базе Piranha IV. Известно, что Piranha Heavy Mission Carrier может иметь максимальный боевой вес до 40 т, вес полезной нагрузки может составлять до 17 т.

Машина имеет длину 9,11 м, ее ширина составляет 2,84 м, а высота - 2,39 м. Piranha получила четыре управляемые оси (1, 2, 4 и 5), что обеспечивает минимальный радиус разворота - менее 18 м.

Piranha - больше о семействе многоцелевых колесных бронемашин

MOWAG Piranha является семейством многоцелевых колесных бронемашин, которое было разработано швейцарской фирмой Mowag, с 2010 года принадлежащей американской General Dynamics.

Машины Piranha изготавливают с различными колесными формулами, в частности 4х4 и 6х6. На базе Piranha создали бронетранспортер, боевую машину пехоты, боевую разведывательную машину, разведывательную машину РХБЗ, командно-штабную машину и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Молдова получила БТР Piranha III, которые Швейцария запретила передавать нашей стране.

В то же время в 2022-м, швейцарское правительство заблокировало поставку из Дании в Украину нескольких десятков бронемашин Piranha III.

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