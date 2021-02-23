В Главном центре подготовки личного состава ГПСУ в Оршанке успешно завершилась подготовка персонала минометной заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского пограничного отряда.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
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"Обучение проходило по программам подготовки вычислителей, разведчиков и минометных расчетов. Во время подготовки пограничники учились ставить цели, готовить данные для стрельбы, составлять карточки огня, менять огневые позиции, наводить минометы на цели и поражать их", - говорится в сообщении.
Завершающим этапом подготовки стали практические стрельбы с выполнением различных огневых задач. Минометчики поражали неподвижные наблюдаемые и ненаблюдаемые цели полупрямой наводкой и с закрытых огневых позиций.
Также на сайте ГПСУ опубликовано видео с учений.
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