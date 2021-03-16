Все элементы учений спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами Альянса.

В акватории Черного моря катерная тактическая группа Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО № 2 (SNMCMG2) провели совместные тренировки на море типа PASSEX.

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Как сообщает информагентство Минобороны Украины «АрмияInform» цель тренировки - отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании. Все элементы учений спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами Альянса.

«В определенном районе отработаны тренировки по противоминным действиям в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника и проведение корабельно-боевого учения по проводке за тралами», - говорится в сообщении.

Кроме того, отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства.

В Минобороны отмечают, что это уже вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС с кораблями Альянса, которые проходят для поддержания безопасности в Черноморском регионе и совершенствования обучаемости и совместимости при выполнении совместных морских операций (задач) в составе многонациональных тактических групп.

Задача второй Постоянной противоминной группы НАТО (как одной из морских групп быстрого реагирования НАТО) - поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения.

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Автор: Константин Гончаров