Речь идет о 35 танках и 55 бронированных машин.

"Армия дронов" наносит значительные потери российским оккупантам на разных направлениях фронта. За неделю ВСУ уничтожили 201 единицу техники врага.

Как сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в Telegram, с 4 по 11 сентября украинские защитники благодаря дронам "минуснули" 35 танков, 55 бронированных машин, 58 грузовиков.

"Дроны за несколько тысяч долларов поражают российскую технику стоимостью в десятки миллионов. Развиваем оборонные инновации дальше, чтобы сохранять жизнь военных и технологически побеждать на поле боя", - отметил Федоров.

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Армия дронов - последние новости

Как сообщал УНИАН, воины Вооруженных сил Украины прошли боевую подготовку на роботизированных платформах от "Армии дронов". Первая партия нового вооружения, которое состоит из 25 боевых турелей "Сабля" и 5 наземных платформ "Рысь", отправилась на фронт.

По словам Федорова, роботизированные системы в сочетании с дронами помогут эффективнее поражать вражескую армию.

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