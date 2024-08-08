Компания поднялась сразу на 16 ступенек.

Компания "Укроборонпром" впервые вошла в список 50 лучших оборонных компаний мира по рейтингу Defense News. Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, в прошлом году "Укроборонпром" занимал 65 место, а в этом году поднялся сразу на 16 ступенек, до 49 места.

"Из сотни крупнейших оборонных компаний мира именно "Укроборонпром" растет быстрее всех - его выручка за 2023 год выросла на 72% до $2,2 млрд. Первые полгода 2024-го показывают: темп держим и в этом году", - отметил Камышин.

Он подчеркнул, что рейтинг не является целью, и это бурное развитие вызвано критической необходимостью.

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"Цель всей украинской оборонки одна - производить как можно больше оружия для Сил обороны, производить его как можно быстрее и максимально качественно, адаптироваться и модернизироваться ежеминутно, чтобы сохранить жизнь наших воинов и сделать всех россиян, которые вторглись на нашу землю, хорошими русскими. Быстро, качественно и эффективно", - подчеркнул Камышин.

Отметим, что по рейтингу Defense News первое место в списке мировых оборонных компаний занимает американская Lockheed Martin. Всего в первую десятку входят 7 американских компаний и три китайских.

Производство оружия в Украине

Ранее УНИАН писал, что "Украинская оборонная промышленность" переходит к изготовлению 60-мм минометных мин - калибр НАТО.

Также в "Укроборонпром" сообщали, что Украина запустила в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны

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