"Укроборонпром" продает за границу две трети продукции от всего украинского производства.

За границей самыми популярными товарами украинской оборонной промышленности являются ракеты и радары.

Об этом заявил глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко в интервью РБК-Украина.

По его словам, концерн продает за границу две трети продукции от всего украинского производства.

"Это ракетные системы "Скиф", "Стугна" и "Корсар", которые пользуются большой популярностью. Также популярны за границей украинские радиолокационные системы, ракетные системы, запчасти к авиационной технике, это установки для Военно-морского флота других стран, например, Индии", - сказал Фоменко.

Также популярны украинские услуги по ремонту военной авиатехники.

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"Например, конотопский завод "Авиакон" впервые получил контракт с агентством НАТО и взял сейчас два вертолета в ремонт. Это открывает большой рынок ремонта вертолетной техники, которую эксплуатируют ЕС, США и другие страны. Таким образом мы можем забрать у России большой кусок работы в этой сфере", - добавил глава концерна.

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Автор: УНИАН