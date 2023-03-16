БТР Oncilla является совместной украинско-польской разработкой.

Украинские разведчики получили 30 модернизированных бронетранспортеров 4х4 Oncilla.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Украинские разведчики получили модернизированный бронетранспортер 4х4 Oncilla. Таких машин 30, которые уже воюют. Они очень хорошо показали себя на поле боя, спасали жизни", – отметил представитель конструкторского бюро "Берил" Виктор Левченко.

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В сообщении отмечается, что БТР Oncilla - совместная украинско-польская разработка, машина оснащена 12,7 мм пулеметом, а в комплекс защиты входит, в частности, двойное противоминное дно.

Производство техники и оружия в Украине

Как сообщал УНИАН, немецкий концерн Rheinmetall объявил о намерении построить в Украине танковый завод мощностью около 400 танков в год. Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн уже подготовил концепцию танкового завода в Украине и передал ее на рассмотрение правительства ФРГ.

В феврале издание The Telegraph сообщило, что в Украине могут начать производить британское вооружение и военный транспорт. Соответствующие переговоры сейчас продолжаются между высокопоставленными чиновниками оборонной отрасли Украины и Великобритании.

Между тем, "Укроборонпром" начал производство 120 мм мин для Сил обороны Украины. Производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств.

Также компания наладила производство дефицитных 125-мм снарядов для советских танков Т-64, Т-72 и Т-80. Из соображений безопасности производство снарядов вынесено за пределы страны.

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