Переговоры с украинским правительством выглядят многообещающими, решение могут принять уже весной.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине танковый завод мощностью около 400 танков в год. Сейчас ведутся соответствующие переговоры, пишет Spiegel.

По словам главы концерна Армин Паппергер, стоимость проекта – около 200 миллионов евро. Завод должен стать базой для выпуска новых танков типа "Пантера" (Panther KF51), который был впервые представлен публике в прошлом году. Утверждается, что переговоры с украинским правительством выглядят "многообещающими" и решение может быть принято в ближайшие два месяца.

При этом Паппергер не считает необходимым дожидаться окончания войны и готов строить завод даже под угрозой российских ракетных ударов.

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"Защита средствами ПВО не составит труда", – заявил он.

Глава Rheinmetall отметил, что для победы Украине нужно от 600 до 800 танков, и обещанные поставки Leopard 2 не смогут полностью закрыть эту потребность. А новый завод в самой Украине – сможет обеспечить поставку на фронт новых современных танков.

"Западные союзники посылают туда достаточное количество оружия, чтобы Украина могла защищаться, но у украинцев сегодня не хватает техники, чтобы полностью отвоевать свою территорию", – заявил Паппергер и добавил, что война может длиться годами.

Поставки танков Leopard в Украину

В конце января после длительных переговоров Германия официально одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и разрешила другим странам передавать Украине танки немецкого производства.

Сразу несколько стран согласились передать Украине часть имеющихся у них "Леопардов". В общей сложности обещано более 300 танков. Однако, как выяснили журналисты The Times, к апрелю Украина получит в лучшем случае 50 машин.

Между тем в Минобороны Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона Leopard 2 и шесть-семь батальонов из танков Leopard 1.

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