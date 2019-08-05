Минобороны потеряло интерес к украинскому броневику «Дозор-Б» и покупает его польский аналог

Польша купила у Украины лицензию на производство "Дозора" и теперь успешно продает его лицензионный аналог украинской стороне.

Министерство обороны Украины закупает для ВСУ польские бронемашины Oncilla, созданные на базе украинской машины «Дозор-Б».

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Как сообщает «Радіо Свобода», об этом говорится в ответе на информационный запрос журналистов проекта «Донбасс.Реалии».

«Министерством обороны Украины, согласно государственному оборонному заказу на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ «Дозор-Б»)», – указано в ответе, предоставленном Департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины.

В Минобороны добавили, что в период с 2017 по 2019 годы ведомство не закупило ни одной единицы бронемашины «Дозор-Б».

Ведомство не предоставило информации относительно недостатков «Дозора», выявленных во время эксплуатации.

Отмечается, что «Дозор» – это разработка харьковского КБ имени Морозова, впервые машину представили в 2004 году. Производили ее на Львовском бронетанковом заводе, который входит в состав ГК «Укроборонпром».

В 2016-м в ВСУ передали первую и пока что единственную партию ТКБМ «Дозор-Б» в составе десяти бронемашин.

В общении с журналистами директор львовского завода Виктор Андрощук сообщил, что на предприятии больше не занимаются производством машины «Дозор-Б».

В материале проекта «Донбасс.Реалии» отмечается, что о недостатках «Дозора» рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец.

«Недостатков было около семи. Они касались температуры в отделении десанта, которая была выше, чем нужно. Они касались шумов, превышающих допустимый уровень. Они касались определенным образом превышений массы, которая была определена техническим заданием», – пояснил эксперт.

Более того, сообщается, что польский броневик Oncilla был создан именно на базе украинского «Дозора» – Польша купила у Украины лицензию на его производство.

Впервые "Онциллу" представили в 2013 году – почти через 10 лет после презентации оригинальной украинской разработки. Но, по словам экспертов, это не помешало полякам быстро превзойти украинский аналог.

«По оценке военных, которые эксплуатировали «Онциллу», машина собрана более качественно, более просторная компоновка внутри. Машина не шумная внутри, тормозная система удовлетворяет, зарядка идет изнутри», – отметил руководитель Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Руслан Джалилов.

В Ассоциации считают, что Украина должна была доработать свою оригинальную разработку, а не отдавать предпочтение зарубежному аналогу.

Тем временем экспорт «Онциллы» не ограничивается Украиной. В этом году польские бронеавтомобили появились на параде ко Дню независимости Сенегала.