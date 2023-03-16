Его финансированием займется Украина или другая страна.

Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн уже подготовил концепцию танкового завода в Украине. Ее передали на рассмотрение правительству ФРГ.

В интервью Neue Zürcher Zeitung Паппергер пояснил, что для старта строительства нужно также принятие такого решения украинским правительством.

"Мы должны дать Украине возможность защищаться. Такой завод не строится за один день. Так что нам нужно начать планировать сейчас. Мы разработали концепцию и представили ее немецкому правительству", - сказал гендиректор.

Видео дня

По его словам, мощности не будут принадлежать Rheinmetall - компания будет арендовать помещение.

"Мы не будем финансировать эту работу, но это должна сделать Украина или другое государство, которое окажет помощь Украине. Это был бы не наш завод, но Украина его строит, а мы его арендуем", - отметил Паппергер.

Строительство могут начать во время войны или уже после ее окончания. Последнее слово в этом вопросе будет за Киевом.

Новый танковый завод в Украине

В начале марте УНИАН сообщал, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине танковый завод мощностью около 400 танков в год. Стоимость проекта оценивается примерно в 200 миллионов евро.

Завод должен стать базой для выпуска новых танков типа" Пантера " (Panther KF51), который был впервые представлен публике в прошлом году.

Вас также могут заинтересовать новости: