Переговоры по производству оружия с Украиной ведут еще ряд государств.

В Украине могут начать производить британское вооружение и военный транспорт. Соответствующие переговоры пока продолжаются между высокопоставленными чиновниками оборонной отрасли Украины и Великобритании.

Как пишет британское издание The Telegraph, представители Британии уже даже побывали в Украине. Предварительно, речь идет о создании совместных предприятий, которые будут производить оружие и транспортные средства по лицензии. Примечательно, что, по информации авторов материала, подобные переговоры с Украиной ведет ряд стран. Британские компании стремятся опередить конкурентов из Германии и Франции.

Отмечается, что любое совместное предприятие, скорее всего, потребует личного одобрения премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Особенно учитывая то, что Россия неоднократно угрожала странам Запада местью за поставки оружия в Украину и любая поддержка производства вооружения может еще больше усилить напряженность.

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На Даунинг-стрит и в Министерстве обороны отказались давать комментарии на эту тему, заявив, что это дело промышленности.

При этом, научный сотрудник исследовательского центра Royal United Services Institute и бывший офицер британской армии НАТО Эд Арнольд считает, что промышленное сотрудничество способствует тесноте в международных отношениях. По его словам, "сначала это может быть выставлено как коммерческое (сотрудничество), но для этого понадобится по крайней мере молчаливое политическое одобрение". Он подчеркнул, что соглашение по военному оборудованию "укажет на будущее долгосрочное сотрудничество, углубление связей между Великобританией и Украиной до уровня, которого они еще не достигли". Кроме того, подобное соглашение приблизит Украину к НАТО и европейским структурам безопасности.

В то же время эксперт по военным закупкам американского аналитического центра безопасности Rand Corporation Джеймс Блэк рассказал изданию, что соглашение, согласно которому западное государство будет производить тяжелое оружие в Украине, будет первым, поскольку страна имеет незначительную историю промышленного сотрудничества.

"Украинская оборонная промышленность была в основном сосредоточена на производстве и поддержке советских или местных технологий, и с момента обретения независимости она несколько десятилетий страдала от недостаточных инвестиций, затормозившихся реформ, проблем с коррупцией и других вызовов", – отметил эксперт.

Известно, что Украина изготовила по лицензии некоторое израильское и американское стрелковое оружие, например винтовки, и адаптировала некоторые свои танки для установки израильской электроники.

Независимый эксперт по вопросам обороны Фрэнсис Туса в свою очередь отметил, что любые новые заводы станут ключевыми целями для российских бомбардировок. Он считает, что соглашения о начале изготовления западной бронетехники в Украине Москва, скорее всего, воспримет как антагонистические. Однако союзники по НАТО вряд ли будут напуганы этими угрозами.

Производство вооружения в Украине

Предприятие "Укроборонпром" совместно с одной из стран НАТО начали производство 120 мм мин для Сил обороны Украины. Производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств.

Кроме того, в Украине началось серийное производство отечественных боеприпасов. Речь идет об очень дефицитных калибрах, среди них и 152 миллиметра. Снаряды украинского производства изготавливаются по технологиям НАТО, мощности расположены как в Украине, так и в странах-партнерах.

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