Они пройдут проверку и отправятся на фронт.

Италия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдут "от 20 до 30" самоходных артиллерийских установок М109L, которые пройдут проверку и отправятся на фронт.

Такой информацией поделилось издание La Repubblica со ссылкой на источники. Официальные сведения о поставках пока не поступали.

Журналисты рассказали, что Украина высоко ценит помощь в виде САУ, так как они нужны для борьбы с российской агрессией. Сколько точно М109L отправят для ВСУ, точно неизвестно. Однако количество будет в пределах "от 20 до 30" штук.

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Постановление об отправке САУ Украине было принято еще правительством Марио Драги. Техника сначала пройдет осмотр, а затем ее отправят на фронте. В издании отмечают, что нашей стране все тяжелее находить боеприпасы для советской артиллерии. Поэтому Украина стремится получить западные образцы вооружения.

Справка: М109L — это модернизированный вариант американской САУ M109. Италия выпустила сотни единиц этих артиллерийских установок во времена холодной войны. Техника обладает 155-мм пушкой и стреляет боеприпасами стандартов НАТО.

Помощь Украине от Италии: что известно

Новый премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заверила президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке в борьбе против российского агрессора. Глава нашего государства запросил у Рима системы ПВО SAMP-T, так как защита неба сейчас имеет "наибольший приоритет". Но пока неизвестно, согласится ли Италия отправить эту технику.

По словам министра обороны Алексея Резникова, 18 октября Рим предоставил Киеву новый пакет военной помощи. Что именно в него вошло, не сообщается.

Всего Италия совершила пять поставок партий техники для ВСУ. Информация о содержании последних пакетов военной помощи публично не распространялась.

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