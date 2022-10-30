Италия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдут "от 20 до 30" самоходных артиллерийских установок М109L, которые пройдут проверку и отправятся на фронт.
Такой информацией поделилось издание La Repubblica со ссылкой на источники. Официальные сведения о поставках пока не поступали.
Журналисты рассказали, что Украина высоко ценит помощь в виде САУ, так как они нужны для борьбы с российской агрессией. Сколько точно М109L отправят для ВСУ, точно неизвестно. Однако количество будет в пределах "от 20 до 30" штук.
Постановление об отправке САУ Украине было принято еще правительством Марио Драги. Техника сначала пройдет осмотр, а затем ее отправят на фронте. В издании отмечают, что нашей стране все тяжелее находить боеприпасы для советской артиллерии. Поэтому Украина стремится получить западные образцы вооружения.
Справка: М109L — это модернизированный вариант американской САУ M109. Италия выпустила сотни единиц этих артиллерийских установок во времена холодной войны. Техника обладает 155-мм пушкой и стреляет боеприпасами стандартов НАТО.
Помощь Украине от Италии: что известно
- Новый премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заверила президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке в борьбе против российского агрессора. Глава нашего государства запросил у Рима системы ПВО SAMP-T, так как защита неба сейчас имеет "наибольший приоритет". Но пока неизвестно, согласится ли Италия отправить эту технику.
- По словам министра обороны Алексея Резникова, 18 октября Рим предоставил Киеву новый пакет военной помощи. Что именно в него вошло, не сообщается.
- Всего Италия совершила пять поставок партий техники для ВСУ. Информация о содержании последних пакетов военной помощи публично не распространялась.