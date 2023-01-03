Отмечается, что из этих установок можно стрелять максимальным зарядом под углом 90 градусов.

В Германии началось производство самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH 155 для Украины.

Об этом сообщил в Twitter советник компании Krauss-Maffei Wegmann Николас Драммонд. Именно этот концерн занимается производством этого оружия.

"Иногда объединение двух проверенных решений в новую концепцию может быть революционным без риска. Началось производство Boxer RCH 155 для Украины. Можно стрелять максимальным зарядом под углом 90 градусов. Вы даже можете это сделать на склоне до 10 градусов", - написал Драммонд на своей странице в соцсети.

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Пушка-гаубица RCH-155: что известно

RCH 155 – 155-мм САУ была разработана немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann и представлена в 2014 году.

В распоряжении САУ – ствол длиной 52 калибра (8 м), автоматическая система зарядки с боекомплектом в 30 снаряженных снарядов и 144 модульных метательных зарядов.

Это пушка закрытого типа на колесном шасси, построенном на базе узлов и агрегатов германо-нидерландский многоцелевой бронетранспортер Boxer. САУ оснащена мощным дизельным двигателем с турбонадувом MTU 199te20.

Выстрел производится дистанционно экипажем, размещаемым в кабине САУ. Предусмотрена также возможность зарядки за выстрел в ручном режиме.

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