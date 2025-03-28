В статье напомнили, что осенью 2024 года для решения проблемы радиоэлектронного подавления россияне первыми применили беспилотники с проводным управлением.

В последние месяцы российские войска на войне против Украины добились преимущества в использовании беспилотников, широко применив нововведение - оптоволоконные БПЛА, невосприимчивые к электронным помехам, пишет Le Monde.

Отмечается, что, судя по всему, именно это оказало большое влияние на частичное отвоевание территории в Курской области.

Напоминается, что осенью 2024 года для решения проблемы радиоэлектронного подавления россияне первыми применили беспилотники с проводным управлением, то есть те, которые управляются с помощью длинного тонкого оптоволоконного кабеля.

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Как говорится в статье, этому предшествовало то, что использование FPV-дронов получило широкое распространение по обе стороны фронта. Согласно отчету Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), от 60% до 70% материальных потерь российской армии приходится на эти устройства.

"Их распространение достигло такого масштаба, что обе стороны постепенно оснастили себя устройствами постановки помех, чтобы нейтрализовать их путем нарушения радиосигнала между пилотом и его аппаратом. И чтобы обойти эти помехи, инженеры придумали идею оснастить их физической связью, которая остается ненарушенной до тех пор, пока не разорвется", - объясняется в публикации.

В итоге дрон оснащают сверхтонкой одноразовой оптоволоконной катушкой, вес которой варьируется от менее 300 г на 1 км до 4,8 кг на 30 км. При этом "оптодрон" может работать ближе к земле, в том числе в лесных или городских районах.

Как заверил французский производитель SEDI-ATI, который предлагает данную технологию, волокно разворачивается без риска запутывания:

"Полет над деревьями, над водой, по кругу, задом наперед или даже вокруг столба - не проблема".

По словам научного сотрудника кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Марины Мирон, когда такие беспилотники впервые появились на передовой, "украинцы, как правило, насмехались над ними":

"Затем они начали их копировать, что доказывает их эффективность. Поскольку они невосприимчивы к помехам, единственный способ их нейтрализовать - это расстрелять, но это очень сложно".

Первоначальный скептицизм преодолела практически полная неуязвимость сигнала, добавили в издании.

"Нельзя отрицать, что мы имеем дело с более систематическим и, впервые, по-настоящему массированным использованием управляемых по проводам беспилотников типа FPV", - констатировал научный руководитель Института стратегических и оборонных исследований при Университете Лион-III Тибо Фуйе.

На данный момент украинские военные ищут решение, как нейтрализовать данные российские беспилотники. Один из возможных вариантов - перехват "оптодронов" с помощью специальных радаров, на примере того, как это ранее демонстрировал командир 414-го батальона ударных беспилотников украинской армии "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди:

"Мы только что развернули несколько специальных радаров, которые обнаруживают FPV через оптоволокно. На данном этапе они работают на расстоянии от 3 до 4 километров. Затем взлетает беспилотник-перехватчик, приближается к (вражескому) дрону и уничтожает его с помощью контролируемого взрыва".

Он рекомендовал армии "быстро и массово" оснаститься этими мобильными радарами, чтобы разместить их через каждые 2-4 километра вдоль линии фронта.

Дроны на оптоволокне - что сообщалось ранее

Напомним, ранее в подразделении беспилотных систем специального назначения НГУ "Тайфун" отмечали, что дроны на оптоволокне и управляемые искусственным интеллектом беспилотники, которые устойчивы к глушению сигнала, могут изменить правила игры на фронте в Украине.

Утверждалось, что в Украине бушует скрытая битва радиоэлектронной борьбы, которая значительно усложняет ведение войны с использованием дронов.

"Это невидимая угроза, требующая частой адаптации. Операторы БПЛА постоянно сталкиваются с невидимыми щитами, из-за чего они внезапно теряют контроль над своими дронами из-за прерывания сигналов", - писал Business Insider.

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