Управляемые ракеты на проводах активно используются в военном деле со второй половины прошлого века.

Оптоволоконная система управления дронами не является чем-то принципиально новым в оружейных технологиях. Подобные решения применяются уже много десятилетий. Об этом глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил в интервью YouTube-каналу "Анна Максимчук".

"ПТУРы все советские - противотанковые управляемые ракеты - они все работали на проводе. Суть та же самая. Это решение 70-х годов. Сейчас просто поменяли провод на оптоволокно, по сути тот же провод, и подключили не к противотанковой ракете, а к дрону", - сказал он.

Буданов отметил, что в этом нет ничего плохого, если применяется старое решение, которое "нормально работает".

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"Единственная проблема, как в советских системах, так и здесь, если объект, который запускается [с системой управления на проводе], встречает какое-то препятствие в виде кустов, к примеру - кабель обрубается", - пояснил он.

Глава ГУР подчеркнул, что именно по этой причине дроны на оптоволокне плохо подходят для использования в лесистой местности и в городской застройке, где препятствием могут стать воздушные линии электропередач.

Оптоволоконные дроны на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, Россия первой начала массово применять беспилотники на оптическом волокне, чтобы обходить украинский РЭБ. Это дало россиянам определенное преимущество, которое держится уже несколько месяцев. По некоторым оценкам, российские дроны на оптоволокне стали одним из ключевых факторов потери Украиной территорий в Курской области.

Вместе с тем, как рассказал сегодня главнокомандующий Александр Сырский, на фронте уже работают украинские дроны на оптоволокне с дальностью 20 км. И Украина работает над тем, чтобы таких дронов становилось больше.

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