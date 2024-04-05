Стартовые условия для выпуска собственных ЗРК у Украины уже есть, говорит ученый.

Украина приблизилась к созданию зенитно-ракетного комплекса собственного производства с дальностью действия около 100 километров.

Как заявили академик Владимир Горбулин и аналитик Валентин Бадрак в статье для LIGA.net, с 2016 года Украина имеет три национальных проекта разработки ЗРК. В конце 2023 года страна "значительно продвинулась" и приблизилась к созданию ЗРК с дальностью около 100 км.

До марта 2024 года Украина создала пять совместных проектов с западными оборонными компаниями, а инвесторы из Франции, Чехии и Швеции готовы вкладывать значительные средства.

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"Так что стартовые условия существуют - дело за напряженной работой", - говорится в статье.

Украинский ВПК - другие проекты

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в 2024 году Украина изготовит тысячи ударных дронов большей дальностью полета для ВСУ. Чиновник отчитался, что по состоянию на декабрь 2023 года в Украине уже производится более 50 тысяч FPV-дронов.

Военный Игорь Луценко раскрыл, сколько этих "птичек" Вооруженные силы Украины нуждаются в год, чтобы не просто удержать фронт, а двигаться дальше.

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