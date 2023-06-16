Новая партия бронетранспортеров для Украины прибудет в Польшу уже 19 июня.

Минист обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна передаст Украине 20 бронетранспортеров. Кроме того в помощь войдет полевой госпиталь, а также 4 танка Leopard 2A4, которые находились на ремонте.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании, бронетранспортеры для украинских военных прибудут в Польшу уже 19 июня. Эта партия станет дополнением к ранее поставленным в Украину 40 БТР.

Кроме того, наша страна получит полевой госпиталь Role 2 plus. Перед его передачей украинские военные в Испании пройдут соответствующую подготовку. Такой госпиталь может поддерживать бригаду с экстренной хирургией и ключевыми стабилизационными, лабораторными и фармацевтическими службами.

"Украина борется за справедливое дело, и поэтому у них есть наша поддержка всех видов, не только в отправке оборудования, но и в подготовке украинских бойцов", – подчеркнула Роблес на заседании в формате "Рамштайн". Она также добавила, что "наша приверженность поддержке Украины в ее поисках полного, справедливого и прочного мира будет оставаться твердой до тех пор, пока это необходимо".

Военная помощь Украине: последние заявления партнеров

Дания и Нидерланды профинансируют поставку Украине дополнительных танков Leopard 2. Страны заключили контракт на поставку 14 танков с компанией Rheinmetall, пишут СМИ. Сумма сделки измеряется миллионами евро.

Кроме того, Украина получит от Дании, Великобритании, Нидерландов и США сотни ракет для ПВО. Поставят ракеты как малой, так и средней дальности.

13 июня США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 325 млн долларов. В него войдут 15 БМП Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker. Также будут переданы боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS.

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