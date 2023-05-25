Также страна поставит пехотные машины М-112 ТОА.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна передаст Украине еще 4 танка Leopard 2.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании, соответствующее заявление Роблес сделала на заседании "Рамштайн".

"Роблес сообщила о текущем состоянии испанских поставок, отметив, среди прочего, предстоящую поставку еще четырех боевых танков Leopard 2A4 и новой партии пехотных машин M-113 TOA. Она также отметила хороший прогресс в подготовке украинского персонала на территории Испании, где по состоянию на сегодняшний день прошли обучение 1500 человек", - говорится в сообщении.

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Оружие для Украины

Соединенные Штаты готовятся объявить о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составит до 300 млн долларов. Отмечается, что в основном в новый пакет войдут боеприпасы.

Кроме того, по данным СМИ, Южная Корея тайно поставила Украине сотни тысяч артснарядов. Это стало результатом конфиденциальной договоренности Сеула с Вашингтоном.

Ранее также сообщалось о том, что Государственный департамент США одобрил продажу Украине системы NASAMS, а также оборудования для нее на сумму 285 млн долларов.

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