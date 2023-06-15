Эти ракеты нужны для защиты критической инфраструктуры Украины и для обеспечения дальнейшего успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы.

Дания, Нидерланды, Великобритания и США передают Украине сотни ракет и связанных с ними систем для усиления противовоздушной обороны, говорится в общем заявлении этих стран на сайте правительства Соединенного Королевства.

В частности, сегодня главы оборонных ведомств четырех стран выступили с соответствующим объявлением о совместном партнерстве для поставки в Украину высокоприоритетной техники противовоздушной обороны с целью удовлетворения наиболее насущных потребностей Украины, поскольку Россия продолжает осуществлять ракетные и дроновые атаки на украинские города.

Об этой инициативе объявили перед сегодняшним заседанием контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-13"):

"В рамках инициативы будут доставлены сотни ракет малой и средней дальности для противовоздушной обороны и связанных с ними систем, необходимых для защиты критической национальной инфраструктуры Украины и для обеспечения дальнейшего успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы".

При этом отмечается, что поставки уже начались и должны быть завершены в течение нескольких недель.

Оружие для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, Норвегия и Дания согласовали предоставление Украине дополнительных 9 тысяч артиллерийских снарядов. Также Норвегия самостоятельно предоставляет 7 тыс. снарядов из собственных запасов.

Кроме того, ранее сообщалось, что Нидерланды передадут Украине четыре радара для систем ПВО.

Сегодня в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран-членов НАТО и контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-13"). Министр обороны Алексей Резников уже сообщил, что услышал на встрече важные новости о "коалиции истребителей" для Украины.

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