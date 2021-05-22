В целом в рамках соглашения между Украиной и Францией предусматривается получение 55 вертолетов производства компании Airbus.

В рамках создания системы авиационной безопасности МВД спасатели получили шестой вертолет H225 Super Puma с бортовым номером 56.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Отмечается, что вертолет H225 Super Puma дополнительно оснащен для проведения аварийно-спасательных операций: лебедкой для подъема и прожектором для поисков на земле в темное время суток.

"Все полученные ранее вертолеты активно привлекались для выполнения задач по назначению в 2020 году: во время ликвидации масштабных пожаров на территории Чернобыльской зоны, Житомирской и Луганской областей, во время ликвидации последствий паводков в Карпатском регионе, для выполнения рейсов санавиации, а также для дежурств во время мероприятий по обеспечению безопасности на местных выборах в Украине", - говорится в сообщении.

В общем, в рамках соглашения между Украиной и Францией предусматривается получение для единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты МВД 55 вертолетов производства компании Airbus. Последний французский вертолет по контракту ГСЧС получала в конце ноября 2020 года.

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Автор: Ирина Погорелая