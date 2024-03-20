По словам Федорова, масштабирование производства требует увеличения финансирования.

Украина может производить 2 миллиона дронов в год, что вдвое превышает существующий уровень производства, при условии дополнительной финансовой поддержки со стороны США, других западных правительств и частных лиц. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью The Guardian.

По его словам, украинское правительство "заключает контракты гораздо меньше, чем наши производители способны", поскольку не имеет достаточно средств.

Также Федоров, который отвечает за производство беспилотников, заявил, что Украина находится на пути к производству "более миллиона" дронов в 2024 году, что превысит целевой показатель в 1 миллион, установленный президентом Владимиром Зеленским в конце прошлого года, но может сделать еще больше.

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"Мы смогли настолько масштабировать рынок, что можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников", – сказал он, утверждая, что есть потенциал для дальнейшего увеличения производства всех типов беспилотников.

По словам министра, в сфере беспилотников работает более 200 украинских компаний, которые производят широкий спектр беспилотных авиационных систем. Из систем, используемых на поле боя, "более 90% этих беспилотников производятся в Украине".

В результате Украина стала почти самодостаточной в сборке беспилотников, за исключением коммерческих квадрокоптеров для разведки. Однако, по словам министра, комплектующие всегда приходится закупать на международном уровне.

Непосредственной проблемой в секторе беспилотников является финансовая, сказал Федоров, и он признал, что Украина "испытывает недостаток финансовой помощи" со стороны США. Европа помогает, добавил он. На прошлой неделе Великобритания заявила, что потратит 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку не менее 10 000 беспилотников для украинских военных.

Производство дронов

Ранее УНИАН писал, что Украина и Франция обсуждают совместное производство дронов и артиллерии. Вопрос обсудили президент Украины Владимир Зеленский и новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Украинские беспилотники могут летать на 1000 км. Федоров заявлял, что Киев планирует изготовить тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, которые смогут долететь до Москвы и Санкт-Петербурга.

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