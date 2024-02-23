Это означает, что "птички" долетят и до Москвы, и до Санкт-Петербурга.

Украинские беспилотники на втором году войны совершили настоящий прорыв и даже добрались до Кремля. Это был сигнал диктатору Владимиру Путину, что Украина имеет возможность нанести удар по самому сердцу Москвы.

Как пишет The Times, атака на Кремль была в основном символической, но в течение года украинские беспилотники поражали военные объекты на расстоянии до сотен километров на территории России. В последние недели Украина осуществила серию атак беспилотников на энергетические объекты. Атаки направлены на то, чтобы сорвать поставки топлива оккупантам на передовой.

Только с начала года украинские удары, по оценкам, нанесли ущерб шести нефтеперерабатывающим заводам, вызвав значительное падение объемов сырой нефти, которую Россия смогла переработать.

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Киев планирует изготовить тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, которые смогут долететь до Москвы и Санкт-Петербурга, заявил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.

"Категория беспилотных летательных аппаратов-камикадзе большого радиуса действия растет с радиусом полета 300, 500, 700 и 1000 километров", - сказал он.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу изготовить миллион беспилотников меньшей дальности, что в определенной степени компенсировать недостаток артиллерийских снарядов.

"Технологии действительно могут нас спасти", - сказал Федоров.

Роль беспилотников в войне

Вторжение России в Украину продемонстрировало, что в современной войне беспилотники играют немалую роль - причем речь идет как о малых дронах, так и об ударных БПЛА.

Так, в Украине была создана "Армия дронов". Проект демонстрирует довольно серьезные результаты, еженедельно уничтожая немало вражеской техники.

Кроме того, 6 февраля Президент Владимир Зеленский своим указом поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников. По словам Зеленского, это не вопрос будущего - это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время. Он подчеркнул, что дроны - беспилотные системы - доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море.

Он отметил, что Украина реально изменила ситуацию с безопасностью в Черном море благодаря дронам.

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