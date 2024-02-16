По словам президента, Украина в разы увеличивает производство оружия, а в сотни и тысячи раз некоторые виды дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский выражает уверенность, что Украина и страны Европы совместно опередят Россию в увеличении производства оружия. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Зеленский прокомментировал слова Шольца о том, что в Германии заключаются договоры с оборонной промышленностью на производство оружия, потому что немецкий оборонно-промышленный комплекс должен наращивать мощности для производства. Шольц сказал, что этот шаг сейчас абсолютно необходим.

"Увеличение оружия, о чем сказал Олаф, все уже понимают, что надо это делать. Надо увеличивать. Россия увеличивает. Но Россия не успеет за Украиной и странами Европы. Чтобы вы знали, Украина также увеличивает, в разы, некоторые виды в десятки раз, в сотни и тысячи раз некоторые виды дронов. Не буду сейчас говорить о деталях", - подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины сказал, что пригласил немецкого канцлера приехать и посмотреть, что может Украина. В то же время, как подчеркнул президент, Киев не может публично показывать, что производит. При этом украинцы во время войны научились делать "новые технологии защиты безопасности".

"Я думаю, что мы будем делиться этими наработками с партнерами и с Германией также", - сообщил Зеленский.

Военная помощь Украине - последние новости

Группа членов стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) обеспечит Украину миллионом дронов. Отдельно Украина планирует самостоятельно произвести миллион дронов.

Также генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Канада, Финляндия и Норвегия объявили помощь для удовлетворения ключевых возможностей в виде снаряжения и запасных частей для истребителей F-16 и в отношении систем противовоздушной обороны.

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