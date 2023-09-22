Россияне не врут, когда говорят о сбитых ракет; просто сбивают они не Storm Shadow, а кое-что другое.

Во время атак крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp украинские военные одновременно запускают также отвлекающие российскую ПВО ракеты-обманки. Часто именно такие обманки попадают в российские сводки в качестве "сбитых" Storm Shadow. Об этом заявил израильский военный эксперт Давид Шарп в комментарии проекту "Можем объяснить".

Он отметил, что Storm Shadow и их французский аналог Scalp являются очень сложными целями для ПВО. "У Storm Shadow низкая радиолокационная заметность, она летит к цели на очень низкой высоте – 30 метров. Это затрудняет ее обнаружение и поражение", – поясняет эксперт.

Кроме того, в ходе таких атак украинская армия запускает ракеты-ловушки, на которые и отвлекаются плохо обученные российские зенитчики.

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"Минобороны РФ даже не всегда врет в своих отчетах — они часто принимают сбитые ложные мишени за настоящие ракеты. В атаках всегда принимают участие несколько таких мишеней", – подчеркнул Давид Шарп.

Военный аналитик констатирует, что российская пропаганда явно переусердствовала, расхваливая свою ПВО. На практике заявления о "сверхдержаве в области ПВО" не оправдываются: "аналоговнетные" зенитно-ракетные комплексы не являются вершиной технологий, а у их экипажей наблюдаются проблемы с методикой отражения воздушных угроз.

"Можете себе представить противостояние со странами НАТО? Если бы летели не несколько таких ракет, а сразу десятки или сотни? Вместе с другими инновационными средствами, которые есть у США... Лучше даже не думать об этом", – резюмирует эксперт.

Атака на Севастополь 22 сентября

Как писал УНИАН, в пятницу по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе прилетели ракеты. На опубликованных в сети кадрах отчетливо видны серьезные структурные повреждения в здании штаба. Российское Минобороны признало факт удара и даже сообщило о погибшем. Правда всего одном, и позже "переквалифицировало" его в "пропавшего без вести".

Вооруженные силы Украины официально подтвердили удар по штабу Черноморского флота России. Как сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, цель была поражена в результате удачной атаки.

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