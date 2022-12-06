Возможно, первая партия дронов, которую Росия получила из Ирана, закончилась, сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Российские оккупанты уже примерно три недели не запускают дроны-камикадзе иранского производства, констатировал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал во время онлайн-брифинга.

"Уже несколько недель не замечено использование БПЛА ударного типа - дронов-камикадзе типа "Shahed". Есть разные мнения, факторы и признаки, что предположительно все-таки та первая партия, которую получили оккупанты, закончилась физически", - сказал Игнат.

Спикер напомнил, что россиянами в Иране было заказано более 1 тыс. 700 единиц дронов, и более 400 было выпущено против Украины.

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"До 350 было уничтожено противовоздушной обороной (Украины) этих БПЛА", - добавил он.

Также Игнат отметил, что иногда его спрашивают, влияют ли погодные условия на запуск дронов-камикадзе.

"Отчасти да. Погода влияет на все типы летательных аппаратов... Но ведь не каждый день нет летной погоды, но уже примерно три недели они их не используют. Поэтому признаки говорят о том, что, возможно, эта первая партия у них завершилась", - подчеркнул Игнат.

При этом он добавил, что пока нет информации о том, что Иран еще будет поставлять россиянам это вооружение.

Иранские беспилотники на войне против Украины

Как сообщал УНИАН, Россия активно применяет иранские беспилотники "Shahed-136" для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

9 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения. Большинство беспилотников было ликвидировано.

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