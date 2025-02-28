Эти бомбардировщики были серьезно модернизирован для перевозки и запуска современных ракет.

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95 времен Холодной войны, остается краеугольным камнем ядерного и обычного ударного потенциала Москвы. Несмотря на шумность и отсутствие скрытности, его большая дальность и грузоподъемность делают его грозной ракетной платформой. Об этом пишет бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд в статье на 19fortyfive.

Автор напомнил, что, впервые поднявшись в воздух в 1952 году, этот турбовинтовой самолет был серьезно модернизирован для перевозки и запуска современных крылатых ракет (Х-20, Х-22 и Х-55/101/102), а также ракет с ядерными боеголовками, таких как AS-15 Kent.

Он предположил, что, скорее всего, Ту-95 продолжит свою роль стратегического сдерживающего фактора и носителя ракет вплоть до 2040-х годов.

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По словам Иствуда, всего было выпущено более 500 экземпляров Ту-95, и многие из них все еще используются сегодня, в том числе для ударов по территории Украины.

"Ту-95 был той платформой, которую легко модернизировать. Самолет имеет сверхбольшую дальность полета и простую конструкцию. Турбовинтовые двигатели имеют меньше проблем с обслуживанием. Они также экономнее расходуют топливо, чем реактивные двигатели, - говорится в статье. - Ту-95 был значительно модернизирован за эти годы, в основном за счет новой электроники и авионики, которые позволяют запускать более совершенные крылатые ракеты".

Также отмечается, что у Ту-95 достаточно дальности, чтобы достичь Соединенных Штатов.

"Россия всегда заинтересована в том, чтобы показать американцам, что Кремль может в любой момент отдать приказ нанести ядерный удар по Северной Америке. Ту-95 также мог запускать обычные ракеты по военным базам на Аляске. Британцам тоже приходилось иметь дело с посягательствами Ту-95, поскольку они часто совершали подобные миссии вблизи Шотландии", - отметил Иствуд.

Еще одна задача, которую может выполнять Ту-95, - электронное наблюдение. Кроме того, у него есть позиция хвостового стрелка для самообороны, добавил автор.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Россия якобы работает над созданием собственного истребителя 6-поколения под индексом МиГ-41, который в теории должен стать основным самолетом российских ВВС в середине XXI века. Но все свидетельствует о том, что эта машина появится на вооружении РФ очень нескоро, если вообще появится.

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