Точное количество пока неизвестно.

Войска Российской Федерации подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95мс, которые обычно используются во время массированных обстрелов Украины.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Согласно сообщению, группа российских самолетов взлетела с аэродрома Оленья, что в Мурманской области:

"Следите за дальнейшими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги".

На канале "Николаевский Ванек" отмечается, что вылет бомбардировщиков может быть боевым. Он публикует очень приблизительное время их выхода на пусковые рубежи:

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В районе Энгельса они могут оказаться в 04:30 - 05:20. Если пуски будут отсюда, то ракеты появляются в воздушном пространстве Украины около 05:20 - 06:00. В районе Каспийского моря самолеты оккупантов могут быть в 05:30 - 06:30. Тогда ракеты можно ждать около 06:30 - 07:30.

Атака на Украину 15 января

Напомним, что этой ночью страна уже подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов типа "шахед". Пока не сообщалось о разрушениях или пострадавших.

Как известно, Российская Федерация систематически проводит комбинированные атаки Украины, применяя во время массированных обстрелов дроны и ракеты различных типов.

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