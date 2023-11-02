Пуск ракеты осуществили с базы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния.

Военные США взорвали над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Такое решение приняли из-за аномалии, возникшей во время испытаний.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте военной базы Ванденберг ВВС США. Отмечается, что пуск ракеты осуществили именно с этой базы, расположенной в штате Калифорния.

"Невооруженная ракета Minuteman III была уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по тихоокеанскому времени США из-за возникшей аномалии во время испытательного запуска с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии", – сообщили американские военные.

В сообщении подчеркнули, что аномалией является любое событие, неожиданно возникшее во время испытания. Поскольку такие аномалии могут возникать из-за различных факторов, потребуется дополнительный анализ для выявления причины "сбоя".

Сейчас создается специальная комиссия для выяснения причин неисправности. В ее состав войдут представители Командования глобального удара ВВС, 377 группы испытаний и оценки, Управления безопасности и Центра ядерного оружия ВВС, а также других организаций.

Испытания оружия: другие новости

В начале октября в Турции провели первые успешные испытания катера-камикадзе. Речь идет об Albatros Kamikaze IDA Swarm, который разработала турецкая компания ASELSAN. Отмечается, что мишень пошла ко дну за считанные минуты.

В сентябре в Украине провели испытания подводного дрона "Маричка". Его не могут обнаружить средства РЭБ противника. Сам дрон имеет дальность поражения 1000 км.

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