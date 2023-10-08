Мишень ушла на дно за несколько минут.

В Турции провели успешные испытания первого собственного катера-камикадзе Albatros Kamikaze İDA Swarm. Мишень ушла на дно за считанные минуты.

Издание Savunma Sanayi ST пишет, что надводный дрон разработала турецкая компания ASELSAN. Перед испытаниями с корабля-мишени убрали все горюче-смазочные материалы, чтобы не навредить экологии.

Аналитики Defense Express отмечают, что это первый известный катер-камикадзе, который разработали в Турции и довели до этапа реализации "в металле" и успешных испытаний.

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Для испытаний дрон Albatros-S был оснащен боеголовкой Roketsan. В результате успешно проведенных испытаний 69-метровый корабль утонул за считанные минуты.

Турецкие дроны в Украине - что известно

25 января Baykar подарила ВСУ два беспилотника Bayraktar TB2 и это были уже далеко не первые птички в Украине. БПЛА активно использовались украинскими военными с первых дней войны.

В начале октября стало известно, что украинская армия может получить на вооружение новый беспилотник, который может нести крылатые ракеты. Вопрос передачи Вооруженным силам Украины беспилотника Bayraktar Akinci находится на рассмотрении.

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