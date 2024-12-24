Контракт направлен наувеличение объемов производства ракет Harpoon, JASSM, противокорабельных ракет большой дальности (LRASM), Tomahawk и другого высокоточного ударного оружия.

Минобороны США заключило с компанией Williams International контракт на сумму 253,7 миллионов долларов, который предусматривает увеличение объемов производства ракет, в частности, в рамках программ военной помощи Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Отмечается, что этот контракт позволит компании Williams увеличить производственные мощности двигателей, что позволит удовлетворить спрос Министерства обороны на рост объемов производства ракет Harpoon, JASSM, противокорабельных ракет большой дальности (LRASM), Tomahawk и другого высокоточного ударного оружия.

При этом для реализации контракта используют финансирование DPA Purchases (DPAP), выделенное в соответствии с Законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году и Законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность в Украине на 2024 год.

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"Эти усилия увеличат производственные мощности критически важных материалов, необходимых для защиты от враждебной агрессии", - отмечается в сообщении.

Помощь Украине от США

Как писал УНИАН, ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Дональд Трамп изменил свое отношение к вопросу помощи Украине. По его словам, теперь новоизбранный президент США стал больше прислушиваться к союзникам Америки.

В то же время администрация Джо Байдена пытается перебросить в Украину как можно более количество оружия до истечения срока полномочий нынешнего президента.

Ранее издание Reuters сообщило, что США готовят новый пакет помощи Украине на $1,2 миллиарда. По информации источников, в пакет войдут перехватчики ПВО и артиллерийские боеприпасы, однако точное содержание будет объявлено в ближайшие дни.

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