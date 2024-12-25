Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заяявил, что Европа должна наращивать оборонный потенциал из-за угрозы со стороны РФ.

Лидеры Финляндии, Латвии и Эстонии заявили, что победа Украины над Россией жизненно важна для защиты слабо вооруженной Европы. Они предупредили, что НАТО "не готово" к борьбе с РФ Владимира Путина без США, призвав союзников резко увеличить расходы на оборону, пишет The Independent.

Отмечается, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США лидеры Латвии, Эстонии и Финляндии призвали альянс прекратить "бесконечные дебаты" о том, как справиться с надвигающейся угрозой со стороны России, заявив, что настало время укрепить оборону Европы.

"Мы не готовы. Это абсолютно ясно… Мы не можем продолжать надеяться на то, что США по-прежнему будут принимать активное участие в делах Европы", - заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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Как пишет издание, "неспособность Европы защитить себя, особенно без США, лишь подчеркивает ее трудности в дальнейшей военной поддержке Украины".

По словам Ринкевичса, проблема не только в неготовности некоторых стран поставлять оружие Украине, но и в том, что "оборонная промышленность не способна производить на необходимом уровне": "Мы можем предоставить Украине то, что можем, но во многих случаях мы уже находимся на грани того, что у нас есть".

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал добавил, что Европа должна наращивать свой оборонный потенциал "из-за угрозы со стороны России и ее неспособности быть демократией и действовать в мире, основанном на правилах".

Эти три страны - единственные члены НАТО, которые граничат с Россией. Финляндия, Эстония и Латвия также входят в число стран, которые тратят на оборону больше всех в НАТО.

И хотя ни один из европейских лидеров не сказал, что верит в выход Трампа из НАТО, есть опасения, что США в конечном итоге переключат внимание на Китай и Индо-Тихоокеанский регион, включая оборону Тайваня.

"Их заклятый враг или конкурент номер один - Китай", - отметил президент Финляндии Александр Стубб, правда, добавив, что, по его мнению, Трамп все же понимает важность альянсов в борьбе с Пекином.

По мнению экспертов, если США слишком быстро переключат ресурсы и внимание на Индо-Тихоокеанский регион, не дав Европе времени стать более независимой, они могут быть снова втянуты в вопросы европейской безопасности с гораздо большими потерями, пишет издание.

Напомним, на днях в The Times писали, что ультиматум Дональда Трампа по оборонным расходам заставит НАТО задуматься.

Отмечалось, что особую критику Трамп адресовал Германии, крупнейшей экономике Европы, за то, что она тратит на оборону значительно меньше 2% ВВП, одновременно закупая большие объемы российского газа.

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