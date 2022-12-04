Бен Ходжес считает, что Западу пора пересмотреть запрет на поставку Украине ракет ATACMS.

Если бы у Вооруженных сил Украины сегодня были ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров, то они могли бы бить по оккупированному Россией Севастополю из Одессы.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, военный эксперт генерал Бен Ходжес считает, что Западу пора пересмотреть запрет на поставку Украине ракет ATACMS. Такое мнение он высказал в выпуске New Debate.

"Почему это важно? Да потому, что значительная часть ракет, которыми бомбили Украину, запускалась из Крыма. Как только ВСУ приблизятся на достаточное расстояние к российским базам, откуда запускаются ракеты "Искандер", сократится и количество жертв", – заявил он.

Ракеты ATACMS для Украины

Ранее сообщалось, что США не дают Вооруженным силам Украины ракеты ATACMS к пусковым установкам HIMARS, в частности, из-за разногласий по поводу нанесения ударов по целям во временно оккупированном Крыму. Официальные лица США утверждали, что Украине якобы хватает и других снарядов.

Например, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не дает ВСУ ракеты ATACMS, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты поставляют Украине вооружение, которое "очень, очень эффективно" на поле боя.

Тем временем Украина сделала запрос на передачу ракет ATACMS с условием, что будет согласовывать с Вашингтоном все удары по врагу.