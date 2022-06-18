Возражения относительно продажи были выдвинуты во время более глубокой проверки Управлением безопасности оборонных технологий Пентагона.

США приостановили продажу Украине четырех ударных дронов MQ-1C Grey Eagle из опасения, что его сложное оборудование для наблюдения может попасть в руки России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Отмечается, что возражения относительно продажи были выдвинуты во время более глубокой проверки Управлением безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручена защита высокоценных технологий от врага.

В частности в США опасаются, что радар и оборудование для наблюдения на этих дронах могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России. По данным источников Reuters, эта оговорка была проигнорирована во время первичной проверки, но этот вопрос вновь начал подниматься на встречах в Пентагоне в конце прошлой недели.

Представитель Пентагона Сью Гоф отметил, что подобные проверки безопасности технологий "являются стандартной практикой для передачи средств обороны США всем международным партнерам".

Другой представитель США сказал Reuters на условиях анонимности, что вопрос о реализации соглашения пока рассматривается среди высшего руководства в Пентагоне, но сроки принятия любого решения неизвестны.

По словам источников, одним из решений, которое бы поспособствовало передаче Украине этих дронов, была бы замена существующих радаров и датчиков на что-то менее сложное, но на это могут уйти месяцы.

Напомним, в начале июня Reuters сообщал, что США продадут Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire. Сейчас Украина использует несколько типов меньших БПЛА меньшей дальности действия.

Ранее президент США Джо Байден объявил о новом пакете вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

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