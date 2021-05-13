На данный момент на вооружении американской армии есть семь истребительных авиационных флотилий, а должно остаться четыре.

Военно-воздушные силы США планируют избавиться от истребителей пятого поколения F-22 Raptor, сократив парк истребителей до четырех типов – F-35, F-16, F-15EX и NGAD (Next Generation Air Dominance).

Читайте такжеСША в этом месяце передадут Украине патрульные катера класса IslandОб этом рассказал начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун в ходе конференции McAleese and Associates, передает Defence One.

На данный момент на вооружении США находится семь истребительных авиационных флотилий, а должно остаться четыре.

По словам Брауна, дополнять парк истребителей будет штурмовик А-10 Warthog, который собираются модернизировать и использовать до 2030 года.

На смену F-22 придет NGAD.

Истребитель F-22 Raptor

Многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics.

Создан для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

F-22 является первым состоящим на вооружении истребителем пятого поколения.

По состоянию на сегодня у ВВС США есть 186 истребилтелей F-22 средним возрастом 12 лет.

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Автор: Катерина Шварц