Андрей Рыженко сообщил, что в нашей ситуации нужно действовать "скромнее".

За 30 лет Украина сильно отстала в технологических вопросах от Запада. Это касается и Himars, и Patriot, и других систем. Об этом в эфире "Киев 24" заявил Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины.

"Надо это признать. И сейчас максимально сделать так, чтобы наш рынок и производственные возможности стали для них привлекательными, на перспективу. И тогда наше оружие будет очень качественное. Как показывает практика, качественное оружие очень опасается враг. Те же системы HIMARS", - сказал Рыженко.

Эксперт отметил, что самостоятельно производить современное технологичное оружие Украине будет сложно. Поэтому для этого Киеву лучше объединить усилия с партнерами.

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"Такие страны как Германия, Италия, Франция - они много систем делают вместе, в таких международных консорциумах. Я думаю, что будущее наших производителей оружия - также вхождение в такие консорциумы. Ведь чтобы создать Javelin, американцы потратили около 5 млрд долларов. Это не очень большая система. Чтобы создать комплекс ПВО Patriot, я думаю, затраты будут минимум десятки миллиардов долларов. А на начало войны это равнялось 20-30-летним военным бюджетам нашего государства. Это большие средства. И поэтому, как показывает практика - лучше стать частью этого общества, чем строить что-то собственное", - добавил Рыженко.

Украинские разработки: важные новости

Накануне стало известно, что Украина вышла на производство 36 155-мм самоходных артиллерийских систем "Богдана" в месяц. Сейчас 85% всех компонентов для "Богданы" производятся в Украине. А до конца года планируется увеличить этот показатель до 95%.

Между тем Артем Беленков, начальник штаба 412 ОПБпС Nemesis отметил, что Украина имеет гораздо больше идей, чем Россия. Впрочем, оккупанты значительно быстрее масштабируют качественные решения и учится на ошибках обеих сторон.

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