Указывается, что 85% компонентов для "Богданы" уже производятся в Украине.

Украина увеличила производство своей 155-мм самоходной артиллерийской системы (САУ) "Богдана 2С22" с шести единиц в месяц в 2023 году до 36. Об этом сообщает Army Technology со ссылкой на источник.

В Агентстве по оборонным закупкам Украины заявили, что увеличение производства стало возможным "благодаря поддержке европейских партнеров", которые инвестировали в оборонно-промышленную базу страны.

Указывается, что 85% компонентов для "Богданы" уже производятся в Украине, и к концу года планируется увеличить этот показатель до 95%.

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"Необходимость разработки собственных систем вооружения для использования ее военными становится все более важной, поскольку запасы оборудования у доноров иссякают, а потери на поле боя растут", - говорится в публикации.

Согласно анализу Army Technology, с момента широкомасштабного вторжения России в феврале 2022 года и до середины 2024 года Украина получила более 800 артиллерийских систем различных калибров (британские AS90, немецкие PzH2000, шведские Archer, французские CAESAR и американские M777).

Украинская САУ "Богдана" - что известно

"Богдана 2С22" - это 155-мм колесная самоходная артиллерийская система, разработанная Украиной. Она оснащена 155-мм основной пушкой с дальностью стрельбы 40-50 км, установленную на шасси высокомобильного грузового автомобиля КрАЗ 63221 6×6 производства "АвтоКрАЗ".

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