Сейчас оптоволоконные дроны являются лишь "одним из пазлов" боевой работы операторов БПЛА.

Россияне - очень сильный и системный враг, которого не стоит недооценивать. Такое мнение в интервью на "Армия TV" озвучил Артем Беленков, начальник штаба 412 ОПБпС Nemesis.

"У них значительно меньше идей, чем у нас. Но они быстро их масштабируют и здесь нам есть чему у них поучиться. Пример - запуск отдельного рода войск БПЛА. Они учатся на наших достижениях. Они понимают, что систематизация работы в отдельный вид войск - это было правильное решение. И они его копируют. Есть направления, в которых мы так же копируем что-то у них. Это очень системный враг. И даже при всех санкциях они очень интенсивно развивают свои беспилотные технологии и противодействуют нашим", - сказал Беленков.

Он также добавил, что в будущем война будет зависеть не от количества идей, а от качества их масштабирования и реализации. Боец также рассказал о потенциале оптоволоконных дронов на фронте.

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"Есть разные идеи по борьбе этими дронами. Они все в стадии R&D находятся. Наше государство сейчас много внимания уделяет нашему развитию в плане оптоволоконных технологий и это чувствуется. Мы как подразделение понимаем, что это один из пазлов, которые мы можем добавить к своей боевой работе. Не основной точно. Ведь на сегодня 99% таких средств применяются в полосе от 0 до 10-15 км. Для нас это не целевая зона, мы работаем дальше", - добавил Беленков.

БПЛА: важные новости

Накануне глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов рассказал, что Россия последние несколько недель атакует Украину новым типом БПЛА. Отмечается, что он является барражирующим боеприпасом, что делает его аналогом КАБа.

Между тем Силы обороны накануне поразили российский завод по производству дальнобойных БПЛА. По словам полковника запаса Романа Свитана, на этом заводе РФ могла производить не только "Шахеды" и "Герани", но и китайский варианты БПЛА - "Подсолнух-200".

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