Президент Украины подчеркнул, что за современные танки придется еще побороться.

Сегодняшний "Рамштайн" укрепит стойкость Украины, но и решение о поставке нашей стране современных танков должно быть принято. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Сегодня день "Рамштайна" - и оборонных новостей для Украины, которые неделя за неделей приносит наш дипломатический марафон. Не всегда можно публично объявлять, о чем ведутся разговоры в формате "Рамштайна". Это закрытая дискуссия - и так должно быть. В целом можно подытожить, что сегодняшний "Рамштайн" укрепит нашу устойчивость", - отметил Зеленский.

По его словам, партнеры принципиальны в своем отношении - они будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо для победы.

"Да, еще придется побороться за поставки современных танков. Но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также поблагодарил всех партнеров, которые четко поддержали украинскую позицию в состоявшихся дискуссиях.

Заседание "Раймштайн-8" по поддержке Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") западные союзники не смогли единогласно принять решение о передаче Киеву танков Leopard 2. У антироссийской коалиции нет единого мнения. Также министр обороны Германии Борис Писториус признался, что не знает, разрешит ли его страна полякам передавать Leopard 2 Киеву. Это решение примет канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Министр обороны США Ллойд Остин призвал участников заседания "Рамштайн-8" не замедлять темпы поддержки Украины. Он заявил, что Россия осуществляет перегруппировку, вербовку и пытается переоснащать свои войска.

Затем генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что на заседании "Рамштайн-8" объявили о значительном новом пакете "боевых возможностей" для Украины.

В то же время Остин после заседания заявил об отсутствии решения относительно предоставления Украине немецких основных боевых танков Leopard и американских танков M1 Abrams. При этом министр обороны США отметил, что сейчас внимание сосредоточено на том, чтобы обеспечить Украину такими возможностями, которые ей необходимы для успеха прямо сейчас.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский впервые обратился к участникам встречи в формате "Рамштайн". Он призвал их не терять времени и принять такие решения, которые "лишат русское зло какой-либо силы". В частности - предоставить Украине самолеты F-16 и дальнобойные ракеты.

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