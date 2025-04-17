К полномасштабному вторжению Украина подошла с маленькой частью того, что было когда-то.

За годы независимости Украина где-то растеряла большую часть систем ПВО, которые получила в наследство от СССР. По состоянию на 2019 год армия имела лишь четверть от того, что было в начале. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, в начале 1990-х годов в украинской армии насчитывалось 225 зенитно-ракетных комплексов различных типов. Но за три последующих десятилетия большинство из них "куда-то исчезло".

Так, уже к 2000 году украинская армия имела только 168-169 систем ПВО, а на момент прихода Зеленского к власти в 2019 году их оставалось около 60.

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"Я не о том, кто у нас там что украл, продавал... Я о том, что мы должны понять, какой была плотность защиты Украины. Для чего? Чтобы понять, какая защита есть у россиян. Потому что наши системы продавали не только туда, на Ближний Восток, [а] и россиянам тоже", - говорит президент.

В этом контексте Зеленский повторил тезис о готовности Украины приобрести у США дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

"Украина готова купить минимум 10 систем Patriot. Я сказал об этом минимуме Трампу во время нашего телефонного разговора. Он мне сказал, что Америка будет работать над этим. Пока, кроме этого, у меня нет другой информации", - сказал глава государства.

Украина работает над созданием собственной ПВО

Как писал УНИАН, Украине остро не хватает систем ПВО большого радиуса действия, особенно таких, которые способны перехватывать баллистические ракеты. Пока что лучше всего с этой задачей справляются американские комплексы Patriot.

Советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин, возглавлявший министерство стратегической промышленности в 2023-2024 годах, в недавнем интервью признался, что Украина работает над созданием собственного зенитно-ракетного комплекса большого радиуса действия. А пока эта работа продолжается, были созданы "кустарные" зенитно-ракетные комплексы на базе тех систем, которые уже были.

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