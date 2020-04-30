В ВСУ объяснили, кому принадлежит найденный на востоке страны огромный схрон техники и вооружения

Накануне Офис генерального прокурора заявил, что правоохранители обнаружили масштабный схрон военной техники и вооружения на востоке Украины.

В Вооруженных силах Украины заявили, что обнаруженный правоохранителями так называемый масштабный «схрон» военной техники и вооружения на востоке Украины является базой Украинской добровольческой армии, которая передается силам спецопераций ВСУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе сил спецопераций.

«Продолжается процесс приема-передачи самой инфраструктуры под контролем соответствующих органов в 3-й полк специального назначения. Все это происходит по решению военного руководства», - заявили в ВСУ.

Кроме того, в ВСУ пообещали в ближайшее время сделать официальное заявление по этому поводу.

Читайте такжеБольшой схрон военной техники и вооружения обнаружили на востоке Украины (фото)

Также бывший руководитель «Правого сектора», председатель Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош отметил в Facebook, что обнаруженный «героическими усилиями» Офиса генпрокурора «схрон» это ничто иное, как официально переданная 5-м отдельным батальоном Украинской добровольческой армии боевая техника, вооружение и боеприпасы силам специальных операций Вооруженных Сил Украины.

По словам Яроша, передача военного имущества состоялась еще в феврале-марте. «Также мы передали под контроль наших побратимов из ССО одну из наших баз, на которой на протяжении 2014-2020 годов побывали тысячи бойцов, сотни журналистов, тысячи волонтеров, десятки депутатов, министров, руководителей ВСУ, СБУ, МВД и т.д.», - добавил Ярош.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Офис генерального прокурора заявил, что правоохранители обнаружили масштабный схрон военной техники и вооружения на востоке Украины - в помещениях бывших городского клуба и детского лагеря.

Отмечается, что при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве на территории Донецкой и Днепропетровской областей была обнаружена военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Так, в результате проведенного осмотра и обыска в помещениях бывших городского клуба и детского лагеря обнаружено боевую машину пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" (100 мм), два миномета 2Б11 (120 мм), миномет "Василек" (82 мм), противотанковое ружье Дегтярева (14,5 мм), два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 "Фагот", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30 мм), ручной пулемет РПК (5,45 мм), два пулемета "Максим" (7,62 мм), два пулемета ПКТ (7,62 мм), пулемет ДШК (12,7 мм), пять гранатометов РПГ-7, пять подствольных гранатометов, 25 автоматов АК различных калибров и систем, три единицы оружия неизвестного образца калибра (7,62 мм и 12,7 мм) и пистолет АПС (9 мм).

Кроме этого, обнаружено около 100 тонн боеприпасов, в том числе несколько сотен 122 мм снарядов к пушке Д-30, 1500 штук мин калибра 120 мм, 300 единиц 100 мм снарядов к пушке МТ-12 "Рапира", 1000 штук 82 мм мин и 73 мм снарядов ПГ-9С, 5000 штук 30 мм снарядов ВОГ-17М, сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, более 1000 гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм, полмиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций и многие другие боеприпасы и взрывчатые вещества.