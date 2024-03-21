Правительство Шотландии должно способствовать производству оружия для отправки на линию фронта в Украину. Об этом заявил депутат от Шотландской национальной партии Стюарт Макдональд, пишет The Times.
Политик призвал министров "играть более активную роль в поддержке внутреннего оборонного сектора Шотландии, повышая квалификацию и увеличивая вклад, который он вносит в общие усилия Запада по поддержке Украины".
Он сказал, что необходимо создать "схему поддержки обороны Шотландии и Украины", чтобы шотландское правительство могло работать с промышленностью, колледжами, университетами и правительством Великобритании над программами, которые могли бы помочь в борьбе с российским вторжением.
"Такая схема могла бы также изучить создание новых возможностей партнерства для поддержки внутреннего оборонного сектора Украины посредством инвестиций в навыки, ученичество, исследования и разработки", - сказал Макдональд.
По словам депутата, такой шаг создаст рабочие места в Шотландии и поможет восполнить "нехватку квалифицированных кадров" в оборонной промышленности. Благодаря этой программе шотландия получит экономическую выгоду, а также поддержит союзника - Украину
Международная помощь Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, Канада выделила Украине 1,5 миллиарда долларов финансовой помощи. Эти средства помогут украинскому правительству финансировать дефицит, в частности социальные программы помощи.
1 февраля в ЕС приняли единогласное решение о создании Украинского Фонда на 50 млрд евро для макрофинансовой бюджетной поддержки нашей страны в течение 2024-2027 годов. 20 марта стало известно, что Европейская комиссия выплатила Украине первый транш макрофинансовой бюджетной поддержки на сумму 4,5 млрд евро из "Украинского фонда" общим объемом 50 млрд евро.