Общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет почти 7 миллиардов канадских долларов.

Украина 20 марта получила от Канады 2 миллиарда канадских долларов (1,5 млрд долларов США) финансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, эти средства помогут украинскому правительству финансировать дефицит, в частности социальные программы помощи.

"Благодарны канадскому народу и правительству, которые остаются нашими надежными союзниками в эти сложные времена", - написал Шмыгаль.

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Глава украинского правительства отметил, что общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет почти 7 миллиардов канадских долларов (более 5 млрд долларов США).

Как Канада поддерживает Украину - детали

Канада дала сигнал, что готова поддержать инициативу Чехии срочно доставить в Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов из разных стран. Отмечается, что федеральное правительство может внести в бюджет до 30 миллионов долларов, что предложил на открытии Мюнхенской конференции по безопасности президент Чешской Республики Петр Павел.

Министр обороны Канады Билл Блэр дал обещание принять участие в международной "коалиции дронов" для Украины, руководителями которой являются Латвия и Великобритания. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом.

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