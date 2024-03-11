На Авдеевском направлении украинцы могут развернуть столько беспилотников, сколько россияне развернут солдат.

Несмотря на значительные потери в войне против Украины, Россия все еще имеет больше танков, больше артиллерии и войск, чем Украина. Но в одном виде вооружения Украина имеет значительное преимущество.

Как пишет Forbes, тщательный подсчет обнародованных ударов дронов-камикадзе подтверждает, что Украина стабильно лидирует в количестве подтвержденных ударов FPV.

Так, с августа украинские войска направили на оккупантов 8273 FPV, в то же время россияне в ответ направили около 6 тысяч FPV.

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"Вероятно, есть много других ударов FPV, о которых не сообщается. Но в любом случае очевидно есть разрыв FPV - пробел, который помогает объяснить, как украинские войска смогли остановить российское зимнее наступление в районе Авдеевки на востоке Украины", - объясняет Forbes.

"Количество беспилотников, которые имеют украинские Вооруженные силы в районе Авдеевки, зашкаливает", - пожаловался один российский военный блогер.

Этот же блогер подсчитал, что в украинских бригадах к западу от Авдеевки есть столько же беспилотников, сколько у российских полевых армий в этом районе - 2-й и 41-й общевойсковых армий. Если это правда, это может означать, что украинцы накопили десятки тысяч беспилотников FPV именно в этом секторе, пишет издание.

В то же время российские пропагандисты утверждают, что российская промышленность строит 100 000 или даже 300 000 новых FPV в месяц. Однако, пишут аналитики, Россия вряд ли может стабильно доставлять боеспособные беспилотники на передовую, когда и где они нужны. Таким образом, украинцы стабильно совершают больше вылетов FPV.

Кроме того, частично проблема заключается в том, что многие российские беспилотники сделаны плохо, а потому ненадежны. Один российский военный репортер отметил, что лучшие российские FPV, такие как модели "Пиранья" и "Упырь", строятся энтузиастами за частные средства. Но беспилотники, которые оплачиваются государственными средствами и строятся военными подрядчиками, "плохого качества", уязвимы к украинским радиопомехам и имеют тенденцию "переворачиваться при приближении", утверждал репортер.

В то же время, пишет Forbes, Украина использует беспилотники, чтобы компенсировать недостаток боеприпасов. Но артиллерийский кризис Украины заканчивается, а украинские мастерские все равно будут строить десятки тысяч надежных беспилотников FPV ежемесячно. Вот почему украинские беспилотники могут стать излишком - и огромным преимуществом в огневой мощи.

Украинские дроны на поле боя

Как рассказывал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, среди беспилотников, которые сегодня применяются украинскими воинами на поле боя, 90% составляют БПЛА украинского производства. По словам Федорова, в прошлом году производство БПЛА в Украине выросло в 120 раз, а контрактов на закупки было заключено более 300 тысяч.

Также недавно стало известно, что украинские дроны будут оснащены искусственным интеллектом - Украина подписала соответствующий меморандум с немецкой компанией о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

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