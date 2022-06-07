В испанских СМИ появилась информация о готовности передать зенитный ракетный комплекс SHORAD Aspide.

Украина вскоре усилит свою противовоздушную оборону новым зенитным ракетным комплексом Aspide Skyguard от Испании. Об этом со ссылкой на свои источники в правительстве говорит испанская пресса.

А учитывая достаточно активную поддержку со стороны Мадрида оружием, это вполне реальный сценарий. В частности, ранее Испания отправила сразу целый корабль логистического обеспечения с 200 тоннами военной техники, вооружения и другого снаряжения.

Кроме того, передача такого зенитного ракетного комплекса, как Aspide, значительно вероятнее из-за того, что он не относится к критическому для обороны Испании вооружению. Дело в том, что он был разработан еще в конце 70-х годов, а в самой испанской армии заменяется современными образцами.

Что такое Aspide

Интересный аспект, что в СМИ использовано название SHORAD Aspide, но на самом деле SHORAD это лишь тип зенитного ракетного комплекса - Short Range Air Defense (ЗРК малой дальности). В испанской армии этот ЗРК также называется Toledo, а Aspide – это лишь название ракеты.

При этом ракета Aspide была создана в начале 70-х годов итальянской компанией Selenia (известная по более новому названию Alenia Aeronautica, сейчас является частью Leonardo) на основе лицензионной версии американской ракеты "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow.

По сравнению со Sparrow итальянская Aspide получила новую радиолокационную головку самонаведения, которая демонстрирует лучшую помехоустойчивость, обновленную электронику, более мощный двигатель, а также улучшенную маневренность благодаря изменению приводов рулей управления.

Также итальянцы адаптировали Aspide к пуску с поверхности, создав морской зенитный ракетный комплекс Albatros и сухопутный Skyguard. В 80-х эти ракеты Aspide были закуплены Испанией и интегрированы в локализованный комплекс, получивший название Toledo, также встречается название Spada, по названию пусковой установки.

Возможности и особенности Aspide

Ракета Aspide в версии "земля-воздух" в первой версии имеет дальность полета около 12 км и максимальную высотность целей до 5,5-6 км. Так как ракета имеет полуактивную радиолокационную головку самонаведения, наземная станция должна постоянно облучать цель. Но, в отличие от других систем, радар подсветки размещается на самой пусковой установке, что позволяет обстреливать несколько целей одновременно.

Для обнаружения целей в первых версиях комплекса используется радар Skyguard, разработанный в 70-х годах в сотрудничестве со швейцарской компанией Oerlikon Contraves и шведской Ericsson. Он имеет способность обнаруживать цели на дальности до 20 км, а при разработке главный упор был сделан на работе по низковысотным целям.

Этот радар был разработан для управления 35-мм зенитными установками серии GDF, поэтому они логично вошли и в состав испанского комплекса Toledo. Поэтому, когда речь идет о ЗРК Aspide от Испании, то речь идет о комплексе, который имеет две пусковых на четыре ракеты Aspide в каждой, а также две зенитки GDF.

Последние имеют два спаренных ствола калибром 35-мм, позволяющих вести эффективный огонь на дальность до 3,5-4 км, а темп стрельбы составляет до 1100 выстрелов в секунду. Эта артиллерийская система является основой зенитной самоходной установки Gepard, которую Украина все никак не получит от Германии.

Но Испания в 90-е годы обновила часть своих ЗРК. В частности, известно о замене на некоторых системах радара Skyguard на Skydor (также от Oerlikon), который уже принадлежит к цифровым РЛС современного поколения, а также объединен с тепловизионной станцией. Дальность обнаружения целей радаром Skydor, по разным источникам, составляет до 40-60 км.

Кроме того, комплекс был обновлен путем интеграции более новой версии ракеты Aspide, что позволило увеличить дальность до 25 км, относительно высотности целей данные отсутствуют. Но, скорее всего, можно вести речь об увеличении максимальной высоты поражения до 7-9 км. ЗРК с такими обновлениями получил название Spada 2000 и уже принадлежит классу ближней-средней дальности.

Таким образом, скорее всего, Испания готова передать старые версии комплексов. Их возможностей, к сожалению, вряд ли хватит для уничтожения самолетов армии РФ, но усилить оборону от крылатых ракет они вполне способны.

Характеристики ЗРК с зенитными ракетами Aspide в версии SHORAD

Дальность обнаружения целей : 20 км

: 20 км Максимальная дальность поражения целей : до 12 км

: до 12 км Максимальная высота поражения целей : до 6 км

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